Лондон, 22 ноября, 2018, 21:34 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне вновь направило в МИД Британии ноту, связанную с так называемым «отравлением в Солсбери», сообщает 22 ноября пресс-служба российского дипломатического представительства.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Российское посольство подчеркивает, что британская сторона грубо нарушает международное право, отказываясь предоставить информацию о судьбе граждан РФ, изолированных властями Британии.

«В документе британской стороне указано на явное нарушение Лондоном международного права и отказ России в её законном праве получить полную информацию о российских гражданах, которые до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей», — указано в тексте сообщения посольства России в Британии.

Кроме того, российские дипломаты напомнили, что за девять месяцев после так называемого «отравления в Солсбери» посольство РФ направило британским властям несколько десятков нот и обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России требует от Британии обеспечить консульский доступ к гражданам РФ, фактически похищенным британскими властями, предоставить всю информацию по «инциденту в Солсбери» и провести совместное расследование с участием российских представителей.

В октябре 2018 года Британия официально отказала России в помощи по «делу Скрипалей».