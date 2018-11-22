Киев, 22 ноября, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Рекламная компания MAINSTREAM разорвала контракт с представителем сети фастфуда KFC на Украине YUM! Brands, сообщает 22 ноября УНИАН.

(сс) rob_rob2001 KFC

Согласно сообщению, KFC решила открыть ресторан в Доме профсоюзов на площади Независимости в Киеве, однако фирма MAINSTREAM заявила, что не будет помогать в этом международному распространителю куриного фастфуда.

«Нам очень жаль, что мы так и не смогли донести инвесторам важность и неприкосновенность памяти о погибших во время «революции достоинства», — заявили в украинской компании.

Напомним, против открытия ресторана KFC в Доме профсоюзов в ночь на 22 ноября также выступили украинские радикалы из организации С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).