Тегеран, 22 ноября, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Тегеране прошли переговоры заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и политического директора МИД Франции Николя де Ривьера по вопросам создания механизма расчётов, не подверженного влиянию санкций США, сообщает 22 ноября иранское информагентство Mehr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Агентство, ссылаясь на источник в МИД Ирана, утверждает, что создание такой системы находится на завершающем этапе. В частности, этому должно способствовать завершение создания европейской платежной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года представители Евросоюза заявили о скором запуске платежной системы, которая позволит сотрудничать с Ираном без участия банковских механизмов, подконтрольных США.