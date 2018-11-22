Село Верхний Мамон, Воронежская область, 22 ноября, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Крупная авария произошла на 209 км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области днем 22 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Трасса

По предварительным данным, около 12:20 при движении со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы у автомобиля Scania на ходу отлетело колесо, оно вылетело на проезжую часть и столкнулось с автомобилем Ford Focus, двигавшимся навстречу. От удара автомобиль занесло, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Freightliner в составе автоприцепа. От удара Freightliner врезался в дорожное заграждение и загорелся. Водитель легкового автомобиля госпитализирован. Freightliner уничтожен огнем.

Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, за последние сутки в Воронежской области произошло 107 ДТП, в 15 из них пострадали 23 человека.