Москва, 22 ноября, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Законопроект о паллиативной помощи закрепляет права пациентов на облегчение боли наркотическими препаратами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

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«Впервые будут четко закреплены права пациентов на облегчение боли наркотическими препаратами», — сказал Огуль.

Сейчас по приказу Минздрава обезболивающие по просьбе пациента должен выписать любой лечащий доктор — онколог, терапевт, невролог, врачи хосписов и выездных патронажных бригад, говорит парламентарий, но на практике это не всегда работает.

«У врачей годами выработано рефлекторное отторжение морфина: они боятся проверок наркоконтроля, боятся волокиты с бумагами, боятся самостоятельно определять дозу препарата. Ведь по закону врач несет ответственность за неправильное назначение препарата и его дозировку. В итоге нередко бывает, что больные просто не знают, что их страдания могут облегчить обезболивающие препараты. Это, кстати, подтверждает и относительно низкий процент заявок на эти средства», — отметил Огуль.

Депутат также обратил внимание на еще одно важное нововведение законопроекта — возможность развивать в городах с большой плотностью населения так называемые нестационарные формы оказания паллиативной помощи.

«Иными словами, закон позволит оказывать ее на дому и в условиях дневного стационара. Это значит, что неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную помощь и заботу от государства», — подчеркнул он.