Вашингтон, 22 ноября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. К ответственности за смерть саудовского журналиста Джамаля Хашогги можно привлечь весь мир, заявил 22 ноября президент США Дональд Трамп.

ИА REGNUM Трамп

Как сообщает CBS, такими словами американский президент ответил на вопрос, кого надо привлечь к ответственности за это громкое убийство.

«Наверное, мир надо привлечь к ответственности, потому что мир — очень злобное и ужасное место», — цитирует CBS слова Дональда Трампа.

При этом Трамп рассказал, как сильно он «ненавидит преступления» и «прикрытие преступлений», а также заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ненавидит это ещё сильнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп пояснил, что за убийство Хашогги, с высокой вероятностью совершенное по указанию властей Саудовской Аравии, санкции против Эр-Рияда вводить нельзя, так как это негативно повлияет на многомиллиардные саудовские заказы военно-промышленным компаниям США.