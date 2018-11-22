Надым, Ямало-Ненецкий АО, 22 ноября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Невыплата заработной платы в течение трёх месяцев вызвала протест вахтовиков, нанятых строительной компанией «Север» для работы на Песцовом месторождении в Надымском районе ЯНАО. Сейчас с критической ситуацией разбирается прокуратура, Следственный комитет и администрация Надымского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги по зарплате

Вахтовики записали видеообращение, сообщив, что деньги закончились, до дома доехать средств нет. Люди работают в невыносимых условиях. На Ямале давно устоялся снег и морозы, но на площадке, по их словам, нет элементарных пунктов обогрева. Также вахтовики Песцового жалуются на то, что им якобы угрожают блокировками карт питания и выселением из вахтового городка, если будут просить деньги.

Появились крики о помощи от вахтовиков с Песцового месторождения и в социальных сетях.

«Начальство каждый раз кормит нас какими-то глупыми обещаниями. Доходит вплоть до угроз, что всех, кто не работает, начнут вывозить в город и оставлять там, отрезать нас от питания. Заставляют подписывать «договор об оказании услуг», в котором нет ни чисел, ни подписей, ни печати этой компании. В случае не подписания этой бумажки грозятся выкинуть с работы, даже заставляют подписывать заявление об увольнении. Мотивируют это тем, что если кто-то будет пойман за употребление алкоголя или, например, невыход на работу, чтоб уволить якобы задним числом. У всех семьи, кредиты и нет ни копейки, чтобы ехать. Это мрак, что тут творится», — пишет один из забастовщиков.

Сегодня, 22 ноября 2018 года, к бастующим прибыла следственная бригада СУ СКР по ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. Также региональная прокуратура организовала проверку информации о невыплате зарплаты вахтовикам ООО «СК Север» (Воркута). Выяснилось, что субподрядчик СК «Север» подрядчика СК «Стройгазконсалтинг-4» проводил на месторождении работы по изоляции трубопроводов. На данный момент установлена на Песцовом месторождении задолженность перед 190 гражданами за период с августа по октябрь 2018 года в размере около 15 млн рублей. Кроме того, с частью работников незаконно были заключены договоры гражданско-правового характера, которые подменяли трудовые отношения, сообщили в прокуратуре региона.

Администрация Надымского района выехала к вахтовикам на Песцовое месторождение ещё в четыре часа утра. В мэрии пояснили, что из 195 работников в акции участвуют 75. Ситуация сложилась из-за долгов подрядчика СК «Стройгазконсалтинг» перед субподрядчиком СК «Север».

От СК «Стройгазконсалтинг» уже получены гарантии по погашению задолженности. К 1 декабря СК «Север» уже может выплатить долги по зарплате всем сотрудникам.

«В ходе заседания антикризисного штаба состоялся телефонный разговор с руководителями подрядной организации СК «Стройгазконсалтинг-4» и субподрядной организации СК «Север». Руководитель СК «Стройгазконсалтинг-4» гарантированно заявил, что первые денежные поступления в СК «Север» будут направлены уже завтра, 23 ноября», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района.

В настоящее время прокуратурой Надымского района изучается движение по счетам контрагентов и причины не поступления денежных средств работникам.

Напомним, на Ямале периодически и не первый год возникают забастовки, голодовки, бунты людей, которые приезжают из экономически депрессивных регионов России и стран ближнего зарубежья за большими деньгами, а в итоге попадают в рабство. Как неоднократно отмечалось представителями разных ведомств, фирмы, которые не выплачивают вахтовикам зарплаты, прописаны вне региона. До их руководства трудно достучаться, чаще всего это происходит в судебном порядке.