Иерусалим, 22 ноября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия и ливанская организация «Хезболла» разрабатывают систему радиоэлектронной борьбы, способную подавить глобальную систему позиционирования США (GPS), чтобы помешать будущим операциям израильских военных в Сирии и Ливане. Об этих разработках сообщили израильские СМИ.

U.S. Air Force ВВС Израиля

Недавно израильские военные прошли подготовку по проведению операций на территории Сирии и Ливана в условиях постановки интенсивных помех. В ходе подготовки использовались израильские средства радиоэлектронной борьбы.

Система GPS широко используется Армией обороны Израиля, особенно военно-воздушными силами. По мнению экспертов, управляемые с помощью сигнала GPS средства поражения часто использовались Израилем для нанесения ударов по целям на территории Сирии. Это современное оружие позволяло Израилю поражать цели точно и с безопасного расстояния.

Если Сирийской арабской армии и «Хезболле» удастся заглушить систему позиционирования, пусть даже в ограниченном масштабе, израильские военные потеряют одно из своих ключевых технических преимуществ.

Следует заметить, что в небе Ливана израильские ВВС ведут себя как у себя дома. До поставки в Сирию ЗРК С-300 израильские самолеты постоянно вторгались в воздушное пространство страны, теперь же летают вдоль границы, не пересекая ее.