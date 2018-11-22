Москва, 22 ноября, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Полученные при затоплении дока 52 повреждения тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» не окажут влияния на сроки и стоимость ремонта и модернизации корабля, заявил 22 ноября глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов журналисту РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

По словам Рахманова, 70 млн рублей, необходимые на устранение этих повреждений, соотносятся с общей стоимостью модернизации «Адмирала Кузнецова» как доли процента.

При этом глава ОСК не стал уточнять, из каких фондов будут оплачены эти «доли процента».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50. При затоплении дока с него упал кран, повредивший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».