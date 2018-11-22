Санкт-Петербург, 22 ноября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 ноября участвуют в следственных действиях в Едином миграционном центре (ЕМЦ) на улице Красного Текстильщика в Центральном районе Петербурга. Это подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ, отказавшись от дальнейших комментариев.

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В ЕМЦ мигрантам предлагают «полный комплекс услуг по оформлению пакета документов для получения трудового патента и постановки на миграционный учет».

Как сообщил агентству источник в силовых структурах, обыски связаны с возможным финансированием террористической деятельности.

По данным же других СМИ, обыски в ЕМЦ могут быть связаны с тем, что здесь получил необходимые для легализации в РФ документы гражданин иностранного государства, обвиняемый в терроризме. Кроме того, есть подозрения о коррупционной деятельности экспертов ЕМЦ.

Официальную причину обысков в Едином миграционном центре, как ожидается, объяснит Следственный комитет РФ.