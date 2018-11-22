Вашингтон, 22 ноября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В США испытания новой многофункциональной ядерной бомбы В61−12 проведены с участием стелс-бомбардировщика B-2, сообщает 22 ноября The National Interest.

USGov Military-Air Force B-2 Spirit

Тестовый сброс бомбы В61−12 был осуществлен на базе ВВС США «Неллис» в северной части Невады.

Американские военные утверждают, что В61−12 показала свою повышенную точность.

Напомним, главной особенностью В61−12 является не только система корректирования траектории падения на цель, но и универсальность применения, так как ядерный заряд B61−12 можно использовать для поражения как подземных бункеров, так и наземных объектов.

Разработчики утверждают, что конструкция новейшей ядерной бомбы В61−12 позволяет производить ядерный взрыв как высокой, так и и низкой мощности.

Кроме того, глава Ядерного информационного проекта (Nuclear Information Project) Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что боеприпас В61−12 при боевом применении образует гораздо меньше радиоактивных осадков, чем бомбы предыдущих модификаций.

Напомним, ранее в ВВС США сообщили о планах модифицирования новейших истребителей пятого поколения F-35, в результате которого этот самолет также сможет нести ядерную бомбу В61−12.

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