Калуга, 22 ноября, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ «Убийстве матерью новорожденного ребенка». Об этом 22 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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По её словам, предварительным и судебным следствием установлено, что осужденная, находясь в своем доме 4 по улице 8 марта города Калуги, в мае 2018 года самостоятельно родила жизнеспособную девочку, оборвала пуповину и оставила ребёнка в наполненной водой ванне.

Злоумышленница не предприняла мер к извлечению ребенка из воды. После чего поместила тело новорожденного в пластиковый таз, накрыв его полотенцем. Далее, желая скрыть обстоятельства произошедшего, женщина вынесла таз с новорожденным в хозяйственное помещение дома, где оставила его до момента обнаружения оперативно-следственной группой.

«Смягчающим наказание обстоятельством суд признал полное признание вины, явку с повинной, а также наличие троих несовершеннолетних детей. Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказала Искрина Лепёхина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 35-летняя жительницы Козельского района обвиняется в истязании двух несовершеннолетних дочерей. Злоупотребляя алкоголем, женщина самоустранилась от воспитания и ухода за детьми 12 и 13 лет, а пенсию, получаемую на несовершеннолетних дочерей, тратила на спиртное. Кроме того, мать не обеспечивала детей едой и одеждой, не соблюдала чистоту жилья и предметов быта. Одна из девочек спала на полу, а вторая — вместе с пьяной матерью. Женщина была поставлена на профилактический учет, привлекалась к административной ответственности.

В феврале 2018 года дочери обвиняемой самостоятельно обратились в полицию и сообщили, что мать ударила одну из них ножницами в плечо, угрожая убийством. В ходе следствия выяснялось, что мать регулярно избивала детей руками и прыгалками, бросала в них посуду, хватала за волосы, практически ежедневно унижала и оскорбляла. Дети были изъяты из неблагополучной семьи и помещены в социальный центр.

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