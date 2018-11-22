Москва, 22 ноября, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Объем рынка SUV Москвы в октябре 2018 года составил 10,5 тысяч единиц, сообщает 22 ноября аналитическое агентство «Автостат». Эта цифра на 24% выше, чем в октябре 2017 года.

(сс) RL GNZLZ Hyundai Creta

Лидером рынка в этом сегменте является Hyundai Creta, его обладателями в октябре стали 686 москвичей (-4%). Второй Renault Kaptur — 629 машин, продажи выросли в 2,7 раз. Далее идут Volkswagen Tiguan (544 шт.; — 1%), Skoda Kodiaq (534 шт.; рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 шт.; +43%).

Эксперты агентства отмечают, что Renault Kaptur в сентябре не входил в топ-5 автомобилей рынка SUV Москвы.