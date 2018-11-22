Киев, 22 ноября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Верховная Рада Украины примет бюджет Украины на 2019 год, если президент Петр Порошенко купит голоса депутатов. Об этом 22 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полупустой зал

«Проголосуют депутаты или нет (за бюджет Украины на 2019 год), зависит от того, купил ли голоса Петр Алексеевич или нет. На сегодня голосов «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко» не хватает. Попробуют купить голоса независимых — внефракционных, депутатские группы, которые пойдут на выборы. Им выгодно, чтобы в бюджет включили какие-то «хотелки» для их регионов», — сказал Охрименко.

Он считает, что власти могут купить 240 голосов, заложив бюджетное финансирование проектов и избирательных кампаний депутатов.

«Есть раздел «Экономическое развитие», в котором закладывают средства на регионы. В первую очередь торги идут за этот раздел. Никто не ведет торги за социальную сферу, она никого не интересует… Для потенциальных депутатов важно получить деньги на закупку оборудования для больницы, на ремонт дорог, мостов. Желаний очень много. Кому-то дадут, кому-то не дадут… Все понимают, чтобы выполнить все желания депутатов никакого бюджета не хватит», — рассказал Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября депутат, член парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что власти выделили 176 млн долл. на подкуп депутатов-мажоритарщиков (депутаты, которые прошли в Раду от избирательных округов) и парламентских групп для голосования за бюджет.

Напомним, 18 октября Верховная рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. В документе заложен рост доходной части бюджета по сравнению с 2018 годом на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривен (36,360 млрд долл.). В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен (39,423 млрд долл.), что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен (7,549 млрд долл.). На финансирование министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен (2,580 млрд долл.), что на 19% больше, чем в текущем году.