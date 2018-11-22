Санкт-Петербург, 22 ноября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Один из отцов-основателей петербургского отделения партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов вышел из «Яблока». Амосов создает «Движение демократического обновления», готовится к муниципальным и, возможно, губернаторским выборам 2019 года, передает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Михаил Амосов (справа) с коллегой по фракции «Яблоко» Борисом Вишневским

В руководящие органы нового движения попал и бывший председатель Калининского районного отделения партии «Яблоко» Сергей Назаров. По его словам, вслед за Амосовым партию «Яблоко» уже покинули 48 человек, они ожидают, что будут и другие.

По словам Михаила Амосова, главной причиной его ухода стала прошедшая летом конференция регионального отделения партии, где уравняли представительство больших и малых районных отделений. Калининское отделение, которое представляли Амосов и Назаров, было самым многочисленным.

В марте 2017 года федеральное руководство «Яблока» объявило перерегистрацию членов партии, но ее итоги не подводили почти год. Амосов убежден, что это было сделано намеренно, чтобы не дать ему переизбраться председателем городского отделения партии на новый срок. Конференцию по выбору председателя даже назначили на дату, когда Амосова не было в Петербурге.

«В итоге были избраны люди, которые либо лояльны к московскому руководству, либо, к сожалению, не имеют собственной политической позиции. Пусть они не обижаются, но это медицинский факт», — заявил Сергей Назаров.

Тогда Амосов и его соратники якобы поняли, что реформировать партию так, чтобы она получала на федеральных выборах больше 1%, изнутри не получится.

«Нам кажется, что, к сожалению, в партии «Яблоко» стала системной эта ситуация, когда выстраивается вертикаль власти, когда кадровые решения в регионах диктуются из Москвы. Мы считаем это невозможным для демократической партии. Такое разномыслие неправильно. Если мы выступаем за демократизацию нашей страны, то и внутри партийной структуры, которая этим занимается, должна быть продемонстрирована воля, стремление к этой демократии», — сказал Михаил Амосов.

Он не исключает, что его новое «Движение демократического обновления» будет «прорастать» за пределы Петербурга. По словам Амосова, об этом с ним уже говорили люди из Ленинградского областного отделения «Яблока», а также из «яблочной» фракции «Зеленых» под руководством Ольги Цепиловой.

Пока он не стал подробно обсуждать программу нового движения, но заявил, что на муниципальных выборах 2019 года собирается координировать выдвижение кандидатов с «Партией роста», «Справедливой Россией», «Открытой Россией» в лице Андрея Пивоварова.

«Если «Яблоко» захочет в этом участвовать, чего мы пока не видим, мы готовы координировать с ними эту работу. Мы просто не хотим подчиняться диктату Москвы», — добавил Амосов.

Подробно о программе движения он будет готов рассказать весной, когда, как ожидает Амосов и его соратники, к ним присоединятся порядка сотни человек.

«Мы будем брать не абы кого, а людей, которым мы доверяем и которые будут заниматься серьезной деятельностью», — сообщил Назаров.

Михаил Амосов заявил, что продолжит сотрудничать с коллегой по Заксобранию Борисом Вишневским и фракцию «Яблока» в городском парламенте не покинет. Он напомнил, что региональная конференция партии, в которой Вишневский принимал участие, впервые не выбрала последнего в руководящие органы.

«Конференция была столь «мудра», что даже не избрала его в мандатную комиссию», — заметил Амосов, поясняя, что положение коллеги-депутата кажется ему несколько шатким. «Но он хранит верность партструктуре, не считает нужным уходить, это его право. В ЗакСе мы будем работать на основе консенсуса, у каждого из нас «контрольный пакет акций» в нашей могучей фракции», — пошутил Амосов.

Напомним, «яблочная» фракция в петербургском Заксобрании состоит из всего двух человек. Избрать больше депутатов в парламент на последних выборах помешало, в том числе, отсутствие сотрудничества с другими оппозиционными структурами города, когда «Яблоко» выставляло своих кандидатов там, где уже баллотировались заметные на местном уровне политики оппозиционных взглядов.

Михаил Амосов не исключил, что может баллотироваться в губернаторы Петербурга в 2019 году, вспомнив, что у него уже был такой опыт в 2003 году, когда он проиграл Валентине Матвиенко. «А почему бы и нет, отвечу я так», — заметил Амосов.