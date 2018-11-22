Ялта, Крым, 22 ноября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Больше всего проблем с недобросовестными застройщиками в Крыму наблюдается на Южном берегу полуострова, особенно в Ялте. Об этом на своей странице в Facebook 22 ноября рассказал глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

«Властями принято решение создать комиссию, которая будет работать над этой проблемой. Все объекты ИЖС разделят на три группы. В первую группу войдут объекты, которые можно вводить в эксплуатацию без каких-либо корректировок. Во вторую — включат объекты, у которых есть небольшие проблемы, но их реально решить в короткий срок и без особых затрат», — отметил руководитель региона.

В третью группу, по его словам, войдут объекты, которые невозможно оформить из-за нарушений ряда норм и законов.

«Каждый объект в этой группе будет рассмотрен индивидуально, после этого все собранные материалы будут переданы в прокуратуру», — заверил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местном правительстве пообещали помочь крымчанам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, вернуть свои деньги, а всех недобросовестных застройщиков привлечь к уголовной ответственности.