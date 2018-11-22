Ереван, 22 ноября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Ракетный комплекс «Искандер» — это не единственное имеющееся у Армении оружие сдерживания. Об этом сегодня, 22 ноября, на встрече со студентами в Гюмри заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер

Как сообщает azatutyun. am, oдин из студентов задал вопрос о приобретенном у России ракетном комплексе «Искандер», отметив, что его не представляют общественности. На вопрос, проводились ли военные учения и боевые действия с использованием этого вида оружия, Давтян ответил: «Ракетный комплекс «Искандер» — это не единственное имеющееся у нас оружие сдерживания. У нас также есть другие виды оружия, которое мы представим в свое время. Сейчас не самое удобное время для того, чтобы представлять их или заявлять о них. Имеющийся у нас комплекс «Искандер» впервые был представлен во время парада. После этого я не вижу необходимости в представлении. Что касается военных учений, то они проводятся регулярно, только в этом году было проведено четыре военных учения с участием «Искандера».

Касаясь ситуации на границе, Давтян отметил, что её необходимо рассматривать в контексте региона в целом, где «наблюдается явный рост напряженности». Он указал, с одной стороны, на ситуацию в Сирии, с другой — противостояние между Россией и Западом.

«Эти два фактора, конечно, влияют на наш регион, особенно учитывая, что в этом процессе непосредственно участвует Турецкая Республика: помимо военных действий против курдов, она проводит также операции в Сирии. Кроме того, наш сосед, Азербайджан, продолжает делать воинственные заявления и развивать свои вооруженные силы, пытаясь этим постоянно оказывать давление на народ и руководство Республики Армения, чтобы достичь определенных успехов или преимуществ в переговорном процессе», — сказал Давтян.

Глава Генштаба заверил, что Вооруженные силы Армении делают всё для обеспечения безопасности границ Армении.

«А также для того, чтобы предоставить политическому руководству возможность в ходе переговоров чувствовать себя более уверенно и быть уверенным, что Вооруженные силы выполнят свою задачу», — добавил он.