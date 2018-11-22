Тверь, 22 ноября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. 137 млн 628,8 тыс. рублей будет выделено Тверской области из федерального бюджета в виде гранта — в числе других 39 российских регионов. Об этом ИА REGNUM сообщает 22 ноября со ссылкой на проект распоряжения правительства РФ, ранее поступивший в Госдуму.

Савин А.С Физическая карта Тверской области

Всего в перечень получателей грантов в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета включено 40 регионов, которые по итогам 2017 года продемонстрировали наилучшие показатели собираемости налогов. Всего будет распределено 19 млрд 960 млн рублей.

Среди регионов ЦФО в список грантополучателей вошло 11 областей и Москва. Самый большой грант выделен Белгородской области (990,8 млн), Тверской области выделен самый скромный грант не только среди соседей по округу, но и среди всех регионов. Спикер парламента Вячеслав Володин пояснил, что потратить средства гранта можно на «самые насущные проблемы, которые всегда есть».

По данным УФНС, по итогам 2017 года налогоплательщиками Тверской области в консолидированный бюджет Российской Федерации было направлено 62,2 млрд рублей, это на 15,2% больше, чем годом ранее. Поступления в федеральный бюджет за год выросли в полтора раза, до 16,8 млрд, в региональный — на 6,8%, до 42 млрд.