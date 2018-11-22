Киев, 22 ноября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины одобрил 22 ноября законопроект о закреплении в украинской конституции положение о движении страны в ЕС и НАТО, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает УНИАН.

Цитата из х/ф «Граница. Таёжный роман». Реж. Александр Митта. 2001. Россия В трясине

По его словам, теперь комитет украинского парламента по вопросам правовой политики и правосудия тоже должен рассмотреть законопроект и одобрить его, чтобы депутаты Рады смогли принять закон в первом чтении.

Напомним, законопроект, закрепляющий «евроатлантическое стремление украинского народа» в конституции Украины, внес на рассмотрение Рады президент Украины Петр Порошенко.

Для того чтобы закон был принят после одобрения Конституционным судом, в первом чтении за проект должны проголосовать не менее 226 депутатов, а во втором — не менее 300.