Киев, 22 ноября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. До 2025 года Украина может начать экспортировать природный газ. Об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 22 ноября пресс-служба кабмина Украины.

Рене Магритт. Попытка невозможного (фрагмент). 1928

«Мы хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года», — считает Гройсман.

Он призвал немецкие компании инвестировать в добычу газа на Украине, что позволит Германии получать энергетические ресурсы из еще одного источника. Кроме того, Гройсман назвал газопровод «Северный поток — 2» «гибридным оружием России».

«Мы воспринимаем «Северный поток — 2» следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложники. Это идея еще одного гибридного оружия против Европы. Как только Россия начнет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее?» — задался вопросом Гройсман.

Он также напомнил, что сегодня газотранспортная система Украины прокачивает 90 млрд. м³ газа в год при мощности в 146 млрд м³ газа в год.

«Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд м³ газа в год. В настоящее время используется 90 млрд. Система вполне надежная», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года премьер Гройсман заявлял, что к 2020 году Украина откажется от импорта газа и перейдет на энергоресурсы собственной добычи, что позволит снизить их стоимость.

Напомним, ранее Гройсман заявлял о планах до 2020 года увеличить добычу природного газа до 27 млрд м³, что позволит обеспечить внутренние нужды. Также в правительстве планировали после 2020 года начать экспорт газа. Эти цели отображены в принятой правительством Энергостратегии Украины до 2035 года. В то же время правительство срывает программу наращивания добычи газа. Так, в январе-сентябре 2018 года добыча природного газа на Украине сократилась на 0,04% (на 6,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 15 млрд 484,4 млн куб. м, свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз».

В том числе добыча газа госкомпанией «Укргазвыдобування» составила 11 млрд 405,7 млн куб. м (+0,6% к январю-сентябрю-2017), ПАО «Укрнафта» — 794,3 млн куб. м (-6,6%), другими компаниями — 3 млрд 284,5 млн куб. м (-0,6%).