Москва, 22 ноября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к генеральному директору — председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову с просьбой рассмотреть возможность введения третьей (дневной) пары поездов «Ласточка» на маршруте Псков — Санкт-Петербург. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом шла речь сегодня, 22 ноября, в ходе встречи Белозерова с Ведерниковым на площадке «Транспортной недели — 2018» в Москве.

Липунов Г.А Электропоезд «Ласточка»

Псковский губернатор отметил, что «Ласточка» широко востребована среди жителей обоих городов. Он также попросил главу РЖД увеличить число вагонов поезда, чтобы в нём было больше посадочных мест.

Кроме того, стороны обсудили планы по расширению маршрутной сети «Ласточки» по территории региона и до соседних субъектов РФ, а также возможность включения мероприятий по электрификации путей на участке Псков — Санкт-Петербург в Стратегию железнодорожного транспорта и Транспортную стратегию РФ на период 2030 года.

Читайте также: К утренним «Ласточкам» Псков — Санкт-Петербург добавили вечерние

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для запуска скоростного поезда «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом потребовалось выпустить специальный тепловоз, так как участок железнодорожных путей от Пскова до Луги не электрифицирован. Из-за этого ранее прямое железнодорожное сообщение между городами было затруднено или осуществлялось с пересадками.