Владимир, 22 ноября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании 22 ноября в двух чтениях приняли законопроект, который вернул полномочия на выдачу разрешений на строительство муниципалитетам. Народные избранники вновь изменили законодательство спустя год после принятия закона о передаче полномочий в ведение областных властей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. Россия «Да, я ошибся...»

Против принятия законопроекта высказались только представители ЛДПР, которые заявили, что документ не учитывает мнения жителей региона. Кроме того, призвали не голосовать за документ и представители администрации Владимирской области. Так, врио заместителя губернатора Максим Брусенцов заявил, что в 2018 году областной департамент строительства и архитектуры работал в два раза эффективней, чем аналогичный городской орган в 2017 году. Также замгубернатора напомнил, что год назад обратный закон был поддержан депутатами.

«Решение принималось Законодательным собранием чуть больше года назад. Конечно, Заксобрание поменяло состав, но решение в основном принимали те же депутаты, и оно было принято единогласно. Просто факт, который я могу сообщить», — сказал Максим Брусенцов, отметив, что возврат полномочий муниципалитетам может негативно сказаться на выполнении обязательств по строительству жилья и социальных объектов.

Кроме того, представитель администрации оказался недоволен тем, как была организована рабочая группа. По словам Максима Брусенцова, из 17 человек, имевших право голоса, 15 представляли Заксобрание и только двое — администрацию области. Предложение изменить эту несправедливость ответа не получило.

Отметим, что законопроект, в частности, поддержали представители КПРФ, напомнив, что в 2017 году партия выступала категорически против принятия поправок, так как последовательно добивается увеличения полномочий муниципалитетов

«Губернатор Светлана Орлова хотела иметь рычаги на город Владимир. А второе: естественно, крупный строительный бизнес подмять под себя. Мы в этом убеждены, поэтому уже тогда выступали категорически против», — сказал вице-спикер Заксобрания, депутат от КПРФ Антон Сидорко.

По словам председателя Заксобрания Владимирской области Владимира Киселева, в 2017 году администрации региона удалось убедить депутатов в полезности этой меры.

«Я считаю, что тогда Законодательное собрание совершило ошибку. Потому что мы неоднократно разговаривали с бывшим губернатором на эту тему, я был категорическим противником принятия, но нас убедили в том, что будет лучше, поэтому мы приняли такой закон. Но сегодня мы видим, что ситуация в строительстве не улучшилась», — сказал Владимир Киселев.

За принятие закона выступил и глава администрации Владимира Андрей Шохин, который и год назад критиковал инициативу о передаче полномочий. По словам градоначальника, департамент строительства и архитектуры региона нередко допускал существенные ошибки при выдаче документов.

В результате законопроект был принят сразу в двух чтениях. За проголосовали 32 депутаты, четверо — против, один человек воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что полномочия на выдачу разрешений на строительство были переданы от мэрии Владимира областным властям летом 2017 года. Законопроект был внесен экс-губернатором Светланой Орловой. В Заксобрании тогда отмечали, что меры будут способствовать «централизации административных процедур градостроительной деятельности».