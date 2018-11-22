Ярославль, 22 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Создание платных парковок в центре Ярославля обойдется в 120−150 млн рублей. Об этом было заявлено на круглом столе в мэрии города, посвященном вопросам работы городского общественного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парковка в Ярославле

Вопросами организации платных парковок в мэрии занимается советник мэра Александр Асриянц, который работал с и. о. главы города Владимиром Волковым в Переславле-Залесском. По данным ИА REGNUM, Асриянц вскоре займет должность заммэра Ярославля по правовым вопросам.

Асриянц сказал, что мэрия рассматривает три варианта создания платных парковок: за счет бюджета, за счет концессии и за счет кредитных средств.

«По опыту других городов, на тот объем, который мы хотим запустить — это 2,5 тысячи парковочных мест, — сумма затрат составляет 120−150 млн рублей. Мы собираем коммерческие предложения, сейчас эту работу ведем, а дальше уже начинаем понимать, сможем ли мы эти деньги потратить сами, или нам необходимо привлекать средства концессионера. Есть промежуточный вариант, он называется «формат сервисного контракта». Он в ряде регионов используется. По факту это покупка в кредит. Мы по 44 закону закупаем у некоего поставщика все, что нам нужно для организации платной парковки, и в течение какого-то времени то, что нам необходимо вернуть, мы выплачиваем из доходов — 80−90% от доходов. После того как мы эти затраты произвели, 100% доходов поступает уже в местный бюджет. По опыту других регионов, самым популярным является все-таки концессия. С одной стороны, можно найти 120 млн и получать средства всю оставшуюся жизнь, но это не совсем работает. Несколько причин. Во-первых, этих денег, как правило, в муниципалитетах не находится. Во-вторых, это деятельность, которая является рисковой. Риски того, что кто-то не будет платить, риски того, что кто-то опротестует. Если это будет концессионер, это будут его коммерческие риски. Муниципалитет не несет никаких финансовых потерь», — сказал советник мэра Ярославля Александр Асриянц.

Асриянц обозначил и схему, которая может быть использована при концессии. Срок концессии может составить 5−10 лет. На первом этапе 70−75% доходов от платы за парковки будет поступать концессионеру, а 25−30% — в бюджет города. Это позволит концессионеру оправдать свои затраты на создание парковочного пространства. На втором этапе распределение средств может составлять 50 на 50%.

При этом Асриянц не исключил, что зона платной парковки будет развиваться и выйдет за пределы исторического центра. Это, как считает советник мэра, еще один аргумент в пользу концессии.

«Платное парковочное пространство — это не константа, оно развивается. Если мы идем по модели концессионного соглашения, то у города создается финансовый резерв, чтобы это платное парковочное пространство развивать», — сказал Александр Асриянц.

Идею введения платных парковок поддерживают и областные власти. Об этом сказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. Заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов сказал, что решение в итоге будет принимать муниципалитет Ярославля. На создание вариантов финансовой модели уйдет около 3 месяцев.