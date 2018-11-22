Сана, 22 ноября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что мирные переговоры между хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов и официальным правительством Йемена пройдут в начале декабря 2018 года в Швеции. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, западные государства настаивают на прекращении боевых действий в стране, в которой уже три года непрерывно идет война.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил во время обращения к Совету Безопасности о «решимости сесть за стол переговоров в Швеции, которую проявили стороны».

Прошлая попытка провести мирные переговоры в сентябре 2018 года не увенчалась успехом, так как делегация хуситов так и не прибыла в Женеву.