Сана, 22 ноября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Международная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав ребенка по всему миру, проанализировала данные, предоставленные ООН, и заявила о смерти 85 тысяч детей в Йемене за три года войны.

kate_griffin13 Дети Йемена

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, основной причиной этого послужил гуманитарный кризис в стране, который привел к массовому голоду. Источник также добавил, что возраст большей части детей не достиг и пяти лет.

«Мы ужаснулись этим данным: 85 тысяч детей младше пяти лет погибли, по всей видимости, от беспрецедентного голода, вызванного войной», — прокомментировал ситуацию глава организации в Йемене Тамер Киролос. «Самое страшное, что это медленная смерть, родители наблюдают за тем, как их ребенок умирает».