Нью-Дели, 22 ноября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. К 2030 году число жителей Индии, больных диабетом, вырастет с 70 до 98 миллионов человек. Об этом сообщило индийское новостное издание «Навбхарат таймс» со ссылкой на медицинский журнал «Ланцет» 21 ноября.

(сс) Ian D. Keating Индийцы

Группа ученых из Стэнфордского университета во главе с Санджаем Басу выяснила, что за следующие 12 лет общее число больных диабетом на планете вырастет на 25%. Причинами тому станут общее старение населения Земли, процессы урбанизации, а также сопутствующие изменения питания и физической активности людей. Согласно опубликованной в журнале «Ланцет» статье, Индия займет второе место после Китая по степени распространенности данного заболевания. При этом на Индию будет приходиться примерно одна пятая всех больных диабетом на планете.

Санджай Басу также отметил, что проблема распространения данного заболевания представляет особую угрозу для Африки, Азии и Океании. Жители данных регионов имеют ограниченный доступ к инсулину, использующемуся для лечения сахарного диабета.