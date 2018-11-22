Нью-Дели, 22 ноября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. 21 ноября на митинге в городе Индор, штат Мадхья-Прадеш, бывший премьер-министр Индии и известный деятель оппозиционной партии «Индийский национальной конгресс» (ИНК) Манмохан Сингх обвинил правительство во главе с Нарендрой Моди в планомерном разрушении демократии в стране. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», лидер оппозиции заявил, что действия правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) подрывают доверие населения к демократическим институтам Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Индийский премьер Нарендра Моди

Будучи выдающимся экономистом и «отцом» либеральных реформ 1990-х годов в Индии, Манмохан Сингх также выступил с острой критикой экономических шагов правительства Нарендры Моди. В частности, деятель оппозиции подчеркнул, что от денежной реформы 2016 года и введения единого налога на товары и услуги в наибольшей степени пострадал костяк экономики страны — неформальный сектор. Манмохан Сингх также негативно отозвался о попытках правительства оказать давление на Резервный банк Индии.

Бывший премьер-министр заявил, что за время правления «Индийской народной партии» ни одно из предвыборных обещаний выполнено не было. Манмохан Сингх подчеркнул, что в 2014 году БДП удалось одержать победу на выборах лишь благодаря популистским лозунгам, а также обману населения и средств массовой информации в стране.