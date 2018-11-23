Москва, 23 ноября, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Разрушив традиционные связи и смыслы, эпоха Модерна отправила человека в погоню за несбыточной целью. Стоит ли прогресс, если его понимать как «дайте мне всего и побольше», того, чтобы к нему стремиться, и чем заменить исчерпавший себя цивилизационный подход, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

«Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!» Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»

Имея за спиной тяжелый кризисы европейского человечества, эпидемии и войны, религиозные распри и феодальную раздробленность, Модерн взял своей целью сказать «нет» всем этим «пережиткам темного прошлого». Казалось, что предприимчивые буржуа, соревнуясь друг с другом в ловкости и умении организовать торговлю и производство, быстро приведут мир к изобилию. Быстро, конечно, по историческим меркам: на создание «золотого миллиарда» потребовалось не менее трех сотен лет.

Результат, с которым человечество подошло к дню сегодняшнему, весьма сомнителен с точки зрения качества — первенствующий миллиард благоденствует за счет всего остального населения Земли, да и благоденствие его всё больше напоминает затянувшийся невроз. Воронка потребительства, диктующая необходимость всё больше всё более новых вещей, дошла до окончательной степени безумия, а превращение людей не более чем в ресурс для борьбы за сырье, энергию и финансы ставит человечество на грань очередной мировой войны. Которая может стать последней.

Единственный выход, дающий надежду на изменение ситуации к лучшему, это резкая смена парадигмы, ставящая во главу угла не модернистское Количество, а преодолевающее его сверхмодернистское Качество — качество жизни, выражающееся в свободном времени, отведенном для творческой и конструктивной деятельности всех членов общества. И чем скорее большинство согласится с этим, тем менее болезненным будет этот исторический переход.

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