Москва, 22 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Жители района Кунцево в Москве не могут молчать, как прежде, заявил 22 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член совета общественной организации «Наша земля» кварталов 47−48 Кунцево Андрей Марков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Марков

«За спиной у жителей совершаются всякие коррупционные сделки, мы об этом знаем. Теперь мы об этом стали кричать. Мы молчали-молчали, но молчать невозможно. Здесь идёт речь о последнем, что люди имеют. В нулевые годы была возможность — сделали ремонты — хорошие, дорогие», — сказал Марков.

По его словам, ранее жители микрорайона не удосужились встать на свою защиту:

«А они потихоньку межевали, межевали. У нас же страна придумщиков. Все чиновники любят всякую ерунду придумывать. Видят, люди молчат. И они придумывают».

Условия, которые предлагали жителям при мэре Юрии Лужкове, были значительно лучше, заверил Марков, вспомнив пример своего знакомого.

«За такую квартиру, как у меня, 70 квадратных метров, Лужков тогда давал двухкомнатную квартиру прямо у нас, башню они построили. И он (знакомый Маркова, — прим. ИА REGNUM ) ещё получил однокомнатную квартиру в Очаково. Ну здесь хоть какой-то плюс. И в метрах, и не уехал на восток, к Калуге (имеется в виду территория Новой Москвы, — прим. ИА REGNUM ).

Председатель совета собственников дома 22 корпус 4 по Ивана Франко Евгений Сорокин:

«Никто не ведет настоящих, честных переговоров. Сказали бы, мы вам это и это, от правительства [Москвы] бы пришли. Я не говорю, что [мэр Москвы Сергей] Собянин. Ну пусть бы префект приехал. А не высылали охрану, разгоняли».

Дарья Антонова ИА REGNUM Собственники квартир дома 22, корпуса 4 по улице Ивана Франко

Напомним, в Верховном суде собрались жители района Кунцево Москвы по коллективному иску к мэрии. Они недовольны проектом реконструкции микрорайона, где расположены их дома.