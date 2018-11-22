Исламабад, 22 ноября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. 21 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан и его малазийский коллега Махатхир Мухаммад провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

(сс) Jawad Zakariya Имран Хан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан заявил о желании преобразовать Пакистан по модели Малпйзии, в частности, премьера Махатхира Мухаммада, которому удалось «трансформировать страну» и добиться экономического прогресса. Кроме того, в «малайской модели», по словам пакистанского премьера, его привлекает эффективная борьба с коррупцией.

Кроме передачи ценного опыта 93-летнего премьер-министра Махатхира Мухаммада, Имран Хан надеется на содействие Малайзии в сфере экономического сотрудничества. Стороны договорились развивать сферу туризма в Пакистане, в частности, работать над созданием курорта на юге страны.