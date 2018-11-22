Москва, 22 ноября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Директора и охранника одной из школ Москвы заподозрили в избиении пятиклассника, со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает телеканал «360».

Насилие над детьми

Сообщается, что 12-летний мальчик со следами множественных ушибов на теле поступил в детскую городскую поликлинику № 110. Жалоба от руководства поликлиники поступила в полицию.

После того как полицейские опросили мать пострадавшего ребенка, она написала заявление, в котором указала, что травмы школьнику нанесли директор и охранник учебного заведения. В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что в образцовой школе №37 Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае учитель первой категории с 24-летним стажем избила ребёнка. Видео с избиением 9-летнего мальчика попало в сеть.

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