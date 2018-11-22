Тбилиси, 22 ноября, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Одним из моментов, который, наверное, увенчает предвыборную кампанию правящей партии «Грузинская мечта» и поддерживаемого ею кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, станет дело грузинских фоторепортеров, точнее решение суда об их полной невиновности.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Оправдательный приговор

Рассмотрение этого дела закончилось именно сегодня, 22 ноября, и одержавших победу в суде фотожурналистов уже поздравили не только коллеги, но и сама Саломе Зурабишвили, которая в знак своей поддержки снялась вместе с ними и опубликовала в соцсетях совместную фотографию.

Но это что касается самой предвыборной кампании и той обстановки взаимного противоборства и взаимной дискредитации, которая царит в стране. Что касается непосредственно дела о фоторепортерах, оно с самого начала было сфабриковано в привычном и традиционном для правительства Михаила Саакашвили стиле и представляло доселе служивших экс-президенту и сопровождавших его во всех его поездках и мероприятиях фотожурналистов в свете «агентов-шпионов», якобы нанятых спецслужбами «иностранного государства» (подразумевалась, конечно же, Россия) и действующих в ущерб интересам Грузии.

Более того, следствие времен Саакашвили подкрепило выдвинутые фоторепортерам обвинения их же показаниями признания.

Сегодня прокуратура Грузии раскрыла те методы, которыми прежняя власть вынудила журналистов написать и подписать такие показания.

Расследование дела фоторепортеров началось вскоре после победы на выборах 1 октября 2012 года коалиции «Грузинская мечта» и продолжалось долгих 6 лет, пока сегодня, 22 ноября, Тбилисский апелляционный суд не объявил свое решение.

По информации прокуратуры Грузии, суд оправдал фотографов Георгия Абдаладзе, Зураба Курцикидзе, Натию и Ираклия Геденидзе по ходатайству департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе правопроизводства. Такой департамент был создан в Главной прокуратуре в процессе реформирования этой структуры с целью обещанного «Грузинской мечтой» восстановления справедливости.

«Департамент провел по делу новое полноценное и объективное расследование, были допрошены новые свидетели, проведены десятки следственных и процессуальных действий. Департамент также изучил следственные и судебные материалы дела, нашел новые доказательства, в результате чего выявил факты существенных нарушений прав подсудимых», — говорится в сообщении прокуратуры в связи с решением Тбилисского апелляционного суда.

Фоторепортер агентства ЕРА Зураб Курцикидзе, фоторепортер МИД Грузии Георгий Абдаладзе и фоторепортер администрации президента Грузии Ираклий Геденидзе и его супруга, фоторедактор редакции «Прайм-тайм» Натела Геденидзе были задержаны по обвинению в шпионаже 7 июля 2011 года.

Они были помещены в Тбилисский изолятор временного содержания №1, где, по информации прокуратуры, были подвергнуты психологическому давлению. Занимался психологической «обработкой» репортеров заместитель начальника Тбилисского управления департамента контрразведки МВД Д.Д., личности которого прокуратура не раскрывает. Он же заранее составил «показания признания», которые предстояло подписать задержанным журналистам.

Опять-таки по данным прокуратуры, этот Д.Д. 7 и 8 июля несколько раз посещал в изоляторе супругов Геденидзе, причем, посещал так, что его визиты в журнале регистрации не фиксировались, и угрожая им распространением пикантных фотографий из личной жизни и шантажируя жизнью и будущим детей Нателы и Ираклия Геденидзе, принудил подписать ложные показания признания.

Затем этот же чиновник МВД с помощью директора тюрьмы №8 (знаменитой тюрьмы в Глданском районе Тбилиси, кадры пыток заключенных с которой грузинские СМИ распространили незадолго до выборов 1 октября 2012 года) встретился с заключенным в этой же тюрьме Зурабом Курцикидзе, которого также в результате психологической обработки вынудил подписать показания и признаться в «шпионаже».

Выудив подобные показания у троих фоторепортеров, 15 июля 2011 года Д.Д.подступился к Георгию Абдаладзе, который содержался в той же тюрьме №8, и, шантажируя его жизнью ребенка, который «мог попасть в аварию», а также убеждая, что он находится в «их руках» и с ним «сделают все, что захотят», принудил и последнего задержанного репортера подписать заранее составленные для него «нужные показания». Более того, согласно составленному Д.Д. плану, 16 июля состоялся «допрос» Георгия Абдаладзе в присутствии адвоката, который записывался на видеокамеру, и фоторепортер, заранее подготовленный с помощью Д.Д. к этому акту, рассказал выдуманную для него историю шпионажа. Так, путем фальсификации показаний, следствие времен Саакашвили поставило на этом деле точку и наложило на четверых фоторепортеров пятно «шпионов».

Дело фоторепортеров вызвало в грузинском обществе широкий резонанс, начались акции протеста, в которых участвовали коллеги задержанных, представители оппозиции и общественности. В результате такого давления внутри страны, и не без высказанных за рубежом со стороны иностранных партнеров подозрений правительство Саакашвили было вынуждено отпустить фоторепортеров на свободу. Но освобождение было оформлено как процессуальная сделка с прокуратурой, то есть их отпустили, но вину не сняли, а Тбилисский городской суд вынес решение о назначении им условного наказания.

Бывшие чиновники МВД и министерства исполнения наказаний, которые в свое время принудили фоторепортеров признаться в шпионаже, были наказаны еще в прошлом году. 20 июля 2017 года Тбилисский городской суд приговорил сотрудника контрразведки Д.Д. на 6 лет лишения свободы, лишив права на занятие должностей в течение 1 года и 4 месяцев, а директор тюрьмы А.М. осужден на 2 года лишения свободы с запретом на занятие должностей в течение такого же 2-летнего срока. Обоим предъявлены обвинения по статье 333 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за злоупотребление служебными полномочиями.