Ханой, 22 ноября, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Вьетнамские банки занялись активным выпуском облигаций. Так, BIDV, крупнейший по активам банк Вьетнама подтвердил выпуск 400 тыс. долговых обязательств на сумму $170,5 млн, из которых $127,88 млн — это облигации на семилетний срок, а $42,62 млн — на срок 10 лет.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Третий по величине активов банк Вьетнама Vietcombank успешно собрал сумму $23,44 млн за счет выпуска облигаций. В свою очередь VietinBank провел второй за год выпуск облигаций сроком на два года и шесть лет, собрав $19,18 млн. До этого, в июле банк получил $103,82 млн за счет выпуска облигаций на срок 10 лет.

В интервью изданию VNExpress экономист Нгуен Чи Хиеу заявил, что подобный бум на рынке облигаций объясняется тем, что таким образам банки реструктуризируют свой капитал в соответствии с государственными требованиями по обеспечению безопасности кредитования ввиду роста спроса на кредиты. Согласно эксперту, подобная ситуация приведет к увеличению ставок кредитования, что негативно повлияет на бизнес.