Вильнюс, 22 ноября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 22 ноября, с трибуны парламента отвечал на вопросы оппозиционных консерваторов о связи бизнеса председателя правящих крестьян-зелёных Рамунаса Карбаускиса, который и делегировал Сквернялиса на пост премьер-министра после победы на последних парламентских выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

Холдинг Agrokoncernas, которым Карбаускис управлял до избрания в сейм, по словам консерваторов, тесно связан с бизнесом Аркадия Ротенберга, в отношении которого, в свою очередь, введены санкции ЕС. Литовская оппозиция обвиняет Карбаускиса, что его концерн, которым он формально не управляет, тем не менее, нарушает санкционные запреты, что уголовно наказуемо.

Якобы Agrokoncernas, через ряд посредников, закупает удобрение у компании «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. А поскольку против него ЕС ввёл персональные санкции, то за это литовскому концерну грозит в том числе и уголовное преследование.

Сквернялис иронично отбивался от нападок консерваторов.

«Данных, что Рамунас Карбаускис угрожает национальной безопасности Литвы в настоящий момент нет», — говорил политик. Оппозиционеры спрашивали Сквернялиса, известно ли ему, что «Аркадий Ротенберг считается одним из ближайших соратников Владимира Путина».

«Есть вопрос — известна ли мне эта фамилия? Могу ответить — да, фамилия Аркадия Ротенберга мне известна», — сказал премьер, добавив, что ему спецслужбы страны в том числе передают информацию о процессах, которые происходят в Литве, но ничего незаконного со стороны Agrokoncernas, которым руководил Рамунас Карбаускис, в таких справках не было. Более того, у самого Карбаускиса, как у депутата сейма, есть право на получение секретной информации, а оно выдаётся только после тщательной проверки спецслужбами.

«За нарушение санкций предусмотрена уголовная ответственность. Если вы считаете, что они были нарушены, обращайтесь в соответствующие учреждения», — отрезал Сквернялис, подчеркнув, что, насколько он знает, никаких нарушений ни МИД Литвы, ни другие структуры не выявили.