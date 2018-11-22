Улан-Батор, 22 ноября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Половина депутатов парламента Монголии сегодня, 22 ноября, отказалась участвовать в объединенной сессии. 40 депутатов (всего в парламенте их 76) потребовали добровольной отставки спикера парламента Миегомбын Энхболда.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ату его!

Кроме того, подписанты обратились с заявлением к журналистам.

«В связи со сложившейся в Монголии политической ситуацией мы решили предоставить общественности подлинную информацию о происходящем, поэтому обращаемся к вам, журналистам. Сегодня государственная власть не может нормально работать. 19 ноября 26 членов парламента вручили спикеру письмо об отставке правительства. Под этим письмом стоит подпись спикера Миегомбын Энхболда. Примечательно, что когда некоторые члены парламента потребовали обсудить «Дело о 60 миллиардах», он сессию не созвал. А сейчас подписал письмо об отставке правительства, принял письмо и собирается обсуждать этот вопрос. Это действие нарушает закон о предупреждении нарушения интересов. Поэтому мы официально заявляем, что не будем участвовать в объединенной сессии до устранения этого нарушения. Мы будем участвовать в сессии тогда, когда спикер будет освобожден от должности, а нарушение интересов будет устранено», — заявил депутат Великого Государственного хурала (парламента) Томорбаатарын Аюурсайхан.

Скандал под названием «Дело о 60 миллиардах» был связан с Монгольской народной партией и произошел во время парламентских выборов 2016 года и президентских выборов 2017 года. Монгольские СМИ обнародовали «секретную» аудиозапись, где якобы некоторые руководители Монгольской народной партии обсуждают, как отработать 60 млрд тугриков, которые были потрачены в ходе предвыборной кампании, и предлагают друг другу разные способы найти эту сумму, например, путем продажи государственных должностей.

Запись подверглась экспертизе. Было сделано заключение, что она является результатом монтажа. Но политики считают, что дело не закрыто. До сих пор вопрос «о 60 миллиардах» является яблоком раздора.

Сегодняшняя политическая ситуация, в ходе которой попытаются отправить в отставку правительство, началась именно из-за этого громкого скандала, считают члены парламента, которые требуют, чтобы спикер ушел с поста.

«Руководящий совет Демократической партии решил поддержать идею отправить правительство в отставку. Но надо прислушаться к мнению общественности. Нам интересно, какую политику будет проводить следующее правительство. Я слышал, что группировка, которая причастна к «Делу о 60 миллиардах», и будет формировать следующее правительство. Поэтому не исключено, что следующее правительство будет хуже, чем нынешнее. Общество требует наказать политиков, чьи имена фигурируют в «Деле о 60 миллиардах», и мы считаем, что они обязаны понести ответственность», — заявил член парламента от Демократической Партии Жамбалсүрэнгийн Батзандан.

Сам спикер парламента Миегомбын Энхболд заявил, что сессию можно провести и без недовольных депутатов.

«Те депутаты, которые не участвуют в сессии, пытаются незаконно захватить государственную власть? Они пытаются распустить верховный законодательный орган таким образом? Нет, так у них ничего не получится. Все должно оставаться в рамках закона. Поэтому мы будем проводить сессию и продолжим обсуждать актуальные вопросы», — заявил спикер Миегомбын Энхболд.

Напомним, 19 ноября 27 членов парламента Монголии требовали отправить правительство в отставку. Они посчитали, что глава правительства, которое до сих пор не может принять меры, чтобы наказать политиков, получивших льготный кредит через Фонд развития малых и средних предприятий, не сможет в дальнейшем руководить правительством.