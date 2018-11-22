Санкт-Петербург, 22 ноября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Петербурге готовится к проведению I Международный форум транспортной инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM. Конгресс пройдет в «Ленэкспо» с 27 по 30 ноября.

Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Автомобильная развязка

Как сообщил 22 ноября заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Алексей Гончаров, на мероприятии выступят 132 докладчика.

«Мы ждем специалистов из 12 стран, среди которых Италия, Нидерланды, Финляндия, Австрия, США, Белоруссия и Германия», — сказал Гончаров.

По словам генерального директора ассоциации «Асдор» Юрия Агафонова, одной из ключевых тем на форуме станет привлечение частных инвестиций в дорожную отрасль.

«Сегодня этот процесс, я бы сказал, вялотекущий. Причины как раз узнаем, с чем сталкиваются представители государственной власти и частного капитала», — заметил Агафонов.

Он добавил, что тема безопасности объектов на транспорте также пройдет красной строкой по полям форума. Агафонов предположил, что участие в конгрессе поможет избавиться от «мифа» о том, будто в России строят плохие дороги, так как для формирования такой позиции просто ездить по этим дорогам недостаточно.

«Бытует мнение, что у нас в России не умеют строить дороги. Умеют строить, хорошо строят, качественно, но чтобы это узнать, надо приехать на форум послушать внимательно, пообщаться с дорожниками», — полагает гендиректор «Асдора».