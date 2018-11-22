Самара, 22 ноября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Корпус производства ротора компрессора газотурбинного двигателя полного цикла — от заготовки до выхода готового узла — будет построен на самарском заводе «Кузнецов». Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

Двигатель НК-32

«Корпус 111А — один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений ПАО «Кузнецов», задействованных в изготовлении новых двигателей НК-32 серии 02», — говорится в сообщении.

В ходе реализации проекта специалисты предприятия построят, введут в эксплуатацию, оснастят оборудованием, укомплектуют кадрами Центр специализации «Корпус производства компрессоров».

Финансирование работ и закупка оборудования по этому проекту осуществляются как за счет средств по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011−2020 годы», так и за счет собственных средств корпорации

В настоящее время на предприятии готовятся к началу строительных работ: уже завершены мероприятия по подготовке площадки для строительства корпуса, а к возведению основного здания будет привлечено свыше 200 человек. Первые поставки оборудования запланированы на весну 2019 года. В общей сложности комплекс займет площадь в 16 000 кв. м.

ПАО «Кузнецов» — ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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