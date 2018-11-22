Вашингтон, 22 ноября, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Власти Сирия могут в будущем использовать химические вещества в военных целях. Об этом, как передает ТАСС, заявил постпред США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд на 4-й Обзорной конференции ОЗХО.

Пробирка. Колина Пауэлла

По его словам, Сирия, которая якобы сохраняет запасы химических веществ (хлор и зарин), имеет возможность производить и использовать данное оружие.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что террористы и представители неправительственной организации «Белые каски» продолжают готовить провокации с применением химического оружия в районе сирийского Идлиба.

По словам дипломата, злоумышленники не прекращают свои приготовления к провокациям с применением отравляющих веществ.

Читайте также: Террористы и «Белые каски» готовят провокации в Сирии — Небензя

А также: Конгресс США возмущен. Россия не соблюдает американский закон о химоружии