Москва, 22 ноября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены решением приравнять предпенсионеров к недееспособным и заставить детей содержать родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.

В ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание на то, что женщина может теперь работать спокойно с 55 до 60 лет, она трудоспособна, с одной стороны, мужчина может работать с 60 до 65, он точно так же трудоспособен, но в рамках конструкции, которую пытается придумать комитет Госдумы по законодательству, они приравниваются к нетрудоспособным.

«И не стало ли это или не станет ли это дополнительным элементом того, чтобы самих детей заставить содержать своих родителей. А я напомню, что несколько миллионов человек окажется в таких условиях, когда они с трудом смогут найти работу, если смогут, и окажутся в разряде нуждающихся… То есть фактически это дополнительная такая возможность или способность переложить часть обязательств на детей», — указал Куринный.

Он обеспокоен тем, что «пенсионный возраст подняли, однако прежние права оставили для лиц предпенсионного возраста, изобретя вот эту дополнительную категорию, которая неизвестно, как дальше у нас себя поведет».

Вместе с тем, отвечая на замечание, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») заверил, что «абсолютное большинство алиментных отношений — это все-таки связанные с несовершеннолетними, и мы в данном случае эту конфигурацию никак этим законом не изменяем, она такая и будет».