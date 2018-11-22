Иерусалим, 22 ноября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. 21 ноября в Кнессете Израиля произошел инцидент, в центре которого оказался бывший министр обороны страны Авигдор Либерман. Как сообщает израильское информационное агентство Mako, политик отказался сидеть на заседаниях парламента рядом с главой партии «Объединенный арабский список» Айманом Удой.

Jonathan Klinger Авигдор Либерман

Глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Либерман был недоволен соседством с депутатом-арабом, поэтому сразу же попросил разрешения пересесть на другое место в оппозиции. Просьба бывшего министра была удовлетворена — место рядом с Удой заняла депутат от НДИ и бывший министр репатриации и интеграции Софа Ландвер.

Против Либермана выступили сразу несколько депутатов Кнессета. Так, депутат от партии «Сионистский лагерь» Став Шафир обратилась к спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну с жалобой на Либермана. Шафир считает, что столь «расистское поведение» недопустимо для парламентария.