Иерусалим, 22 ноября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Глава правительственной коалиции израильского Кнессета Давид Амсалем объявил о прекращении заграничных поездок израильских народных избранников. Инициативу поддержала и оппозиция Кнессета. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, все запланированные зарубежные поездки парламентариев будут отменены.

Кнессет

Данное решение связано со стремлением правительственной коалиции обеспечить себе большинство при голосовании — после перехода партии «Наш дом — Израиль» в оппозицию коалиция потеряла абсолютное большинство. Кроме того, введенные меры отменяют формат «взаимозачета мандатами». Ранее, если депутат из коалиции отсутствовал при голосовании по уважительной причине, существовала возможность договориться о том, что один парламентариев из оппозиции покинет зал заседаний на время проведения голосования. Такая система обеспечивала баланс сил при голосовании.

Секретарь оппозиции Йоэль Хасон поприветствовал принятое решение, заявив, что оппозиция «борется с коалицией, которая взяла граждан Израиля в заложники и не дает возможности проведения демократических выборов». «Я рад, что прекращены все выезды депутатов за рубеж. Мы должны в полной мере сосредоточиться на работе», — добавил Хасон.