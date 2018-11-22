Тюмень, 22 ноября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Глава Тюменской области Александр Моор для развития медицинского туризма предложил ввести «медицинские визы» в Россию. Об этом он заявил в послании парламентариям региона 22 ноября 2018 года.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

Экспортный потенциал Тюменской области, по мнению Александра Моора, ещё не раскрыт. Годовой объём несырьевого и неэнергетического экспорта региона в 2018 году приблизился к миллиарду долларов. Чтобы в 2019 году достичь аналогичного показателя, потребуются нестандартные подходы, считает глава региона.

Александр Моор акцентировал внимание собравшихся на увеличении регионального экспорта овощей и молочной продукции на север — в ХМАО и ЯНАО. А также на развитии медицинского туризма, который надо научиться грамотно «упаковывать» и продавать как цельный продукт.

«Как мы видели на примере чемпионата мира по футболу, при наличии политической воли возможно все. Почему бы не ввести по аналогии с паспортом болельщика, который давал право на безвизовый въезд и вообще обеспечивал гостям со всего мира максимально комфортное пребывание в нашей стране, медицинскую визу с примерно таким же содержательным наполнением?» — вопрошает глава Тюменской области.

Александр Моор обратился с просьбой к представителям Тюменской области в обеих палатах Федерального собрания продумать вопрос о медицинских визах и выступить с соответствующей законодательной инициативой.