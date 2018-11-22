Санкт-Петербург, 22 ноября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга готова потратить на ремонт дорог дополнительные полмиллиарда рублей, которые Петербург получит из федерального центра в качестве гранта за хороший сбор налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 22 ноября глава Дирекции Вячеслав Урусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток в Петербурге

«Мы с удовольствием возьмем. То, что говорили о нормативном состоянии дорог в 85%, сейчас в городе у нас 37% нормативных дорог. С учетом износа в 7% ежегодно нам нужно ремонтировать каждый год порядка 11 млн квадратных метров. Соответственно, нужно выделять не менее 11 млрд рублей», — сказал Урусов.

Он подчеркнул, что ремонту дорог Северной столице уже несколько лет подряд существенно не хватает финансирования, Смольный выделяет из бюджета вдвое меньше денег, чем следовало бы. Лимит по финансированию Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2019 году утвердили на уровне 5 млрд рублей, как и в 2018 годы.

«Мы предполагаем, что будет еще увеличение при корректировке бюджета, потому что, на самом деле, для города этого недостаточно», — сказал Урусов.

В следующем году на эти деньги предварительно запланирован ремонт дорог на 93 адресах протяженностью 132 км.

«Мы планируем отремонтировать проспект Стачек, Гражданский и Заневский проспекты, проспект Просвещения, Выборгское шоссе от КАД до границы с Ленобластью, проспект Авиаконструкторов», — сообщил Урусов.

В 2016 году на ремонт потратили 7,5 млрд рублей. «А с 2016 года, к сожалению, по 5 млрд рублей выделялось ежегодно», — отметил Вячеслав Урусов.

Он добавил, что в следующем году Дирекция собирается запросить дополнительно 6 млрд рублей, чтобы довести уровень финансирования до 11 млрд рублей, однако Урусов предполагает, что дороги Петербурга получат только около 2 млрд из этой суммы. Если хотя бы это удастся, то в программу ремонта, скорее всего, включат вылетные магистрали.

«Опять же, у нас очень много жалоб идет по порталу «Наш Санкт-Петербург», который тоже у нас в плане. Там небольшие улицы, но значительно трудоемкие, их надо делать», — добавил глава Дирекции транспортного строительства.

Урусов напомнил, что в 2018 году по АИП дирекция отремонтировала 104 адреса протяженностью 152 км за 5 млрд рублей. Среди них были Невский проспект, набережная Фонтанки, Зеленогорское, Митрофаньевское шоссе, Коломяжский, Владимирский, Левашовский проспекты. Кампанию разделили на две части из-за «мундиаля». Ремонтники вышли на работу в апреле, остановились 1 июня, а затем продолжили 15 июля, когда завершился чемпионат мира по футболу.

«На сегодня все работы практически завершены, ведется приемка, заканчиваются работы в зоне трамвайных путей», — сказал Урусов.

Напомним, Санкт-Петербург вошел в число четырех десятков регионов РФ, которые получат в свои бюджеты дополнительные средства в виде гранта по итогам сбора налогов в бюджеты за 2017 год. Соответствующий проект постановления правительства России поступил в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM. Согласно документу, Санкт-Петербургу будет перечислено 571 млн 888,6 тыс. рублей.