Махачкала, 22 ноября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мэйвейзером может состояться в 2019 году. Однако будет встреча по правилам смешанных единоборств или бокса, пока не решено, пишет 22 ноября портал TMZ.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Менеджер бойца из Дагестана Али Абдель-Азиз сообщил, что бой возможен после завершения контракта Нурмагомедова с UFC. По действующему соглашению ему осталось провести один поединок.

«Я уверен, что Хабиб готов выиграть у него в боксерском поединке. Он может у него выиграть и в кикбоксинге, и даже в аэрохоккее», — уверен Абдель-Азиз.

Возможность поединка двух титулованных спортсменов обсуждается уже второй месяц. 18 ноября президент UFC Дана Уайт предложил Мэйвейзеру $150 млн за бой с Нурмагомедовым, но лишь при условии, что встреча состоится на его площадке по правилам ММА. Однако американец не раз заявлял, что он согласен на поединок только по правилам бокса.

Напомним, что оба атлета являются выдающимися представителями своих видов спорта. Хабиб Нурмагомедов провёл 27 боев по правилам смешанных единоборств и во всех одержал победы. В апреле 2018 года он завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе в бою против американца Эла Яквинты, а в октябре успешно защитил его в поединке против ирландца Конора Макгрегора.

Флойд Мэйвейзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге. За свою карьеру 41-летний американец становился чемпионом в пяти весовых категориях и считается одним из лучших боксёров в истории.

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