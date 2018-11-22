Новосибирск, 22 ноября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Новосибирской области в проекте закона о бюджете региона на 2019 год, составляет 25,3 млрд рублей. Как сообщили в региональном правительстве, соответствующие предложения рассматриваются в первом чтении на сессии Законодательного Собрания 22 ноября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки в таблетнице

Как пояснили в областном министерстве здравоохранения, из предложенной правительством региона суммы бюджетных ассигнований 13,1 млрд рублей направят на обеспечение финансирования медицинской помощи неработающего населения (дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; неработающие пенсионеры независимо от основания назначения пенсии; граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с законодательством о занятости; один из родителей или опекун, занятые уходом за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет; иные не работающие по трудовому договору) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий.

В рамках реализации мероприятий министерства здравоохранения Новосибирской области в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения Новосибирской области» в размере 12,2 млрд рублей будет обеспечено: финансирование специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, не включенную в программу обязательного медицинского страхования; финансирование Регионального проекта «Здоровье» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 года №204; финансирование расходов по лекарственному обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе в амбулаторных условиях; финансирование расходов по развитию кадрового обеспечение системы здравоохранения; финансирование расходов по охране здоровья матери и ребёнка.

Увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год по отношению к 2018 году составило более 1,6 млрд рублей.

Проект закона области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрят в первом чтении на сессии Законодательного Собрания 22 ноября. В представленном проекте закона расходы областного бюджета на 2019 год планируются в сумме 151,3 млрд рублей, на 2020 год — в сумме 153,7 млрд рублей, на 2021 год — в сумме 162,4 млрд рублей.