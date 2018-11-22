Москва, 22 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Дистрибьютор автомобилей Chery в России начал прием предварительных заказов на кроссоверы Tiggo 3, произведенных в Китае, сообщает 22 ноября Автостат.

Serjio Zenkov Кроссовер Chery Tiggo 3 в автомагазине

Отмечается, что прием заказов начался на кроссоверы в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT. Первая партия автомобилей ожидается уже в начале декабря, а срок доставки сократится с 60 до 20 дней.

Ранее данную модель выпускали для российского рынка на черкесском предприятии «Дервейс».

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России китайских автомобилей. В первую пятёрку лидеров вошли следующие модели: Lifan X60, Chery Tiggo 3, Lifan Myway, Lifan X50, Zotye T600.

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