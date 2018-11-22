Москва, 22 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы стать двигателем экономики, потребительское кредитование в РФ может стать ловушкой как для населения, так и для всего государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила доктор экономических наук Алла Дворецкая, комментируя итоги опроса, показавшего, что 58% граждан РФ считают кредит прямой дорогой в долговую яму, и тем самым доказавшего, что закредитованность населения вовсе не является следствием его финансовой неграмотности.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Экономист согласилась с тем, что граждане РФ зачастую берут кредиты не потому, что плохо оценивают связанные с этим риски, а потому, что им нужно либо перекредитоваться, либо заместить кредитом свои падающие реальные доходы.

«В этом смысле получается, что у нас экономика в целом закредитована, — констатировала Дворецкая. — Причём это плохо не только для граждан, но и с макроэкономической точки зрения».

По словам экономиста, потребительское кредитование стимулирует совокупный спрос, но в условиях падения реальных доходов населения это может привести к надуванию кредитного пузыря и перегреву этого сектора экономики. В итоге это чревато резким спадом спроса.

«В данном случае это (потребительское кредитование) уже не двигатель экономики, а ловушка», — заметила Дворецкая.

Кроме того, она согласилась с тем, что из-за санкций, ограничивших доступ российских банков к внешним финансовым ресурсам, в стране может слегка замедлиться темп, которым идёт кредитование населения.

«Банки не смогут активно подталкивать население к этой продолжающейся гонке», — допустила экономист, но подчеркнула, что данный фактор может сработать лишь частично, так как, во-первых, далеко не все банки находятся под санкциями, а во-вторых, они могут изыскать деньги и другими путями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый рекрутинговым агентством Superjob.ru, показал, что больше половины жителей России (58%) считают, что кредит — это прямая дорога в долговую яму. При этом чаще всего об опасности необдуманного кредитования говорят люди старше 45 лет (60%), мужчины, а также граждане с зарплатой от 45 тыс. руб. (по 61%). Положительно о кредитах отзываются женщины (21%), люди 35—44 лет (22%) и граждане с зарплатой от 25 до 35 тыс. руб. (24%).

Также отметим, что, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, свыше 1 млн граждан РФ стали «невыездными» из-за долгов перед банками. По состоянию на 1 сентября 2018 года жители России задолжали 1,7 трлн рублей и накопили 4,5 млн долгов.