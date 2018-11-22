Париж, 22 ноября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Часть оригинальной винтовой лестницы Эйфелевой башни, которая соединяла второй и третий этажи на протяжении почти ста лет, выставят 27 ноября в Парижском аукционном доме Artcurial. Начальная стоимость варьируется от 40 до 50 тысяч евро, указано на сайте компании.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». Реж. Леонид Носырев. 1979. СССР Эйфелева башня

Кованная серая конструкция, покрытая специальным лаком, достигает в высоту 4,6 метра и состоит из 25 ступеней. Секцию лестницы предложил на продажу частный коллекционер из Монреаля, который хранил ее в течение последних 35 лет. До начала аукциона она будет выставлена во дворе Artcurial на Елисейских полях.

В 1983 году оригинальную лестницу разобрали и разделили на 24 секции, чтобы освободить место для лифта. Секции варьируются от двух до девяти метров в высоту. Выставленная на аукцион часть была компонентом лестницы, которая соединяла второй и третий этажи башни. Сейчас одна из этих секций находится на первом этаже, ещё три передали в дар французским музеям: Орсе, Ла-Виллет и музею истории железа в Нанси. Остальные 20 секций продали на аукционе в 1983 году.

В 2013 году Artcurial перепродал 3,5-метровую секцию лестницы за 220 тысяч евро, а в 2016 году еще одну секцию за 524 тысяч евро. Стоимость в десять раз превысила предпродажную оценку. Согласно информации от аукциона, некоторые сегменты лестницы можно увидеть во многих престижных местах по всему миру: возле статуи Свободы, в Диснейленде (Лос-Анджелес) и в парке Оиси (Япония).