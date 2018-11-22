Вена, 22 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Средства массовой информации и политические оппоненты в социальных сетях раскритиковали вице-канцлера Австрии, лидера Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе за противоречивую публикацию в Facebook. Об этом пишет газета Kurier 22 ноября.

Цитата со страницы пользователя HC Strache в социальной сети Facebook «Мусульманский базар» убран с улиц Вены

В своей публикации Штрахе сообщил, что благодаря усилиям FPÖ в этом году в венском районе Фаворитен к рождественской ярмарке вновь установлены традиционные деревянные домики. В прошлом году их заменяли белые палатки, которые превратили ярмарку в «мусульманский палаточный городок». Штрахе опубликовал две фотографии для наглядного сравнения.

Критики заявили, что ничего «мусульманского» или «бедуинского» в палатках нет, а сами они практичны. Кроме того, они используются и в других городах Европы, например в Гамбурге или Париже. Также на опубликованном изображении FPÖ усмотрели исламофобию.

Напомним, выступающая против политики мультикультурализма FPÖ входит в правительство с декабря 2017 года. В коалиции с Австрийской народной партией в этом году она претворила в жизнь ряд мер по ограничению миграции: запрет ношения хиджабов в детских садах, отмену бесплатных курсов немецкого языка для иностранцев и др.