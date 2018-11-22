Калуга, 22 ноября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Калужской области ключевым итогом реализации Национального проекта «Образование» станет формирование комфортного образовательного пространства и создание инфраструктуры, необходимой для поддержки развития детей, заявил на заседании регионального правительства министр образования и науки области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Новая школа

По словам калужского министра, региональная составляющая Национального проекта «Образование» включает восемь направлений: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Социальные лифты». Вклад региона в общие задачи нацпроекта «Образование» Аникеев оценил как значительный.

«Необходимо продолжить создание условий для гармоничного развития детей, чтобы они учились, занимались спортом, участвовали в различных творческих проектах. Для этого будет использован успешный опыт работы по модернизации образовательной среды. Продолжится реализация начинаний, которые показали свою эффективность», — заявил Александр Аникеев.

Так, к 2024 году в регионе построят новые сельские школы в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Тарусском и Хвастовичском районах, а через пять лет в области школьники будут учиться только в одну смену, пообещал министр. Кроме того, планируется создать три детских технопарка «Кванториум». В декабре 2018 года откроется детский технопарк в Калуге, затем в Обнинске. Отраслевое министерство также намерено закупить мобильный технопарк, который будет выезжать в поселки области.

Напомним, из 3,5 тыс. абитуриентов 2017 года 2 тыс. студентов учатся за счет средств областного бюджета. В этой связи губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что у всех, кто покажет хорошие знания по результатам ЕГЭ, есть не только возможность учиться в вузах области на бюджетных местах, но и получать дополнительную стипендию из регионального бюджета. При результате от 230 баллов это 5 тыс. рублей, при 250 баллах — 7,5 тыс., от 270 баллов — 10 тыс. рублей.